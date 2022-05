Olivier MAZZUCHELLI

Développement et modification de véhicule a assistance électrique pour professionnel.





-Titulaire des Permis A, B, C, C1 (FIMO, FCOS).

-Très bonne connaissance pratique de la mécanique auto / moto / poids-lourds, diesel, électricité, VAG

5051, dialogis etka

-Restauration de véhicules anciens : BMW. Austin, Rover, Alpha…motos....

-Stage de formation au pilotage automobile au circuit J.P. BELTOISE

-Très bonne connaissance informatique et internet

-Pratique de la plongée sous-marine ,krav-maga self-éfense