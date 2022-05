Olivier MELGRANI

Plus de 10 ans d'expérience dans la création, le développement et le conseil dans la réalisation de sites internet. D'abord au sein de web-agencies, de FAI, de Sociétés de Service en Informatique. Aujourd'hui à mon compte.



Mes compétences techniques me permettent d'intervenir de A à Z sur un projet orienté web. Analyse, Design, Développement, Bases de données, Animations, Webmastering, Référencement... J'accompagne mes clients de bout en bout, en véritable partenaire.



Depuis quelques années, et le développement de ma passion pour la photographie, je réalise aussi des visites virtuelles à 360° pour les professionnels du tourisme ou de l'immobilier.



Mon expérience peut être la vôtre !

www.melgrani.com



Mes compétences :

Infographiste

Création de sites internet

Visites virtuelles

Webmaster

Développement

Web marketing

Graphisme

Web

Infographie

Photogtaphie