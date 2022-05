Olivier MELLIER

Ingénieur Méthodes Procédés Spéciaux en traitement de surface et peinture dans le secteur aéronautique chez Recaero.

De formation ingénieur matériaux.



Mes compétences :

Métallurgie

Caractérisation

Elaboration

Traitements thermiques

Polymères

Corrosion

Sélection de matériaux

Procédés spéciaux

Traitement de surface

Animation de réunions

Matériaux composites

Analyse des matériaux

Expertises en traitement de surface et peinture

Préparation et suivi d'audit client et Nadcap

Rédaction de procédure

Amélioration et mise en place de procédé

Qualification client

Qualification et formation des opérateurs