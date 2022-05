Olivier MELO

Gérant d'une entreprise de sécurité pendant 16 ans spécialisée dans l'encadrement et la gestion de grands

évènements:Football Club de Lorient/festival des vieilles charrue/festival interceltique de Lorient.

Aujourd’hui je suis aux service des entreprises et des collectivités en tant que conseille technique dans les domaines de la sécurité et de la sûreté .



Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Formation professionnelle