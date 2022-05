Olivier MENANTEAU

Mes différentes expériences professionnelles, dans le domaine de l’industrie, le service et la logistique, me permettent d’agir en autonomie avec une vision globale de l’Entreprise.

Venant d’une formation technique, je garde en moi cette âme d’homme de terrain, orienté autour de l’esprit d’équipe et de la relation humaine, pour atteindre mes objectifs.

C’est cet état d’esprit qui m’a permis d’avoir une évolution constante dans mes différentes fonctions.



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Chaine logistique

Production industrielle

Logistique industrielle

Lean management