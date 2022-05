Olivier MENIL

DIRECT SERVICES CARAÏBES est une société de prestations multi-services dans le domaine du nettoyage et de la propreté pour les entreprises, les commerces ainsi que les collectivités. Elle est certifiée par le Ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie.

Elle est également spécialisés dans l’hygiène anti-parasitaire pour la désinfection, la dératisation et la désinsectisation.



Mes compétences :

Nettoyage

Services

Gestion de prestataires