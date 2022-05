Olivier MERIC

Business analyst front office cash equity, 4 années d'experiences sur le périmètre des activités de la salle de marché action: Program Trading, Prop trading, Sales trading, Smart order routing, Algorithmic trading, electronic trading (FIX, DMA), Risk Trading, Pair trading, chaine Front to middle.



Recueil et expression de besoin, spécifications fonctionnelles, pilotage projet et coordination avec la MOE, recette, conduite du changement. Expertise fonctionnelle sur l'OMS Royal Blue Fidessa



Mes compétences :

Business

Business analyst

fidessa

Finance

FIX

Maîtrise d'ouvrage

Marchés financiers

MOA

Sales

Trading

Vente