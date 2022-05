Olivier MERLIN

Je suis actuellement une formation AFPA de technicien aérostructure (mécanicien cellule) au CMFP de fontenay-le-comte.



Ancien militaire après 11 ans de service au 92eme régiment d'infanterie à CLERMONT-FERRAND,de par mes différents postes occupé (radiographiste: radio + morse, chef d'équipe, adjoint chef de groupe, chef tourelliste sur vehicule blindé) j'ai acquis un savoir-faire et savoir-être qui me permette d'avoir un esprit d'equipe, d'être polyvalent et autonôme.



Mes compétences :

Intervenir sur des équipements d'aéronefs

Réaliser des inspections sur aéronefs

Réaliser des opérations d'entretien d'aéronefs sel

Management