Olivier MEYNIER

Titulaire d’une double compétence Informatique et Scientifique, j’ai débuté ma carrière professionnelle par une mission au sein de la société bioMérieux.



Suite à cette expérience, j’ai intégré la société Medlane (matériel médical) en tant que Responsable Systèmes d’Information. Pendant 9 ans, j’ai conçu et mis en place des outils adaptés afin d’optimiser la productivité des différents services, tout en garantissant sécurité et pérennité du S.I. (ERP Navision – Intranet Sharepoint). Manageant les acteurs du S.I. (prestataires internes et externes), j'avais en charge le pilotage des projets de la société.



En juin 2011, j’ai rejoint la société Solware (Editeur et intégrateur de solutions de gestion pour les acteurs de la distribution et de la réparation automobiles) comme Consultant Technico-Fonctionnel. Je pilotais l’intégration de l’ERP Incadea (surcouche métier à Microsoft Dynamics NAV) au sein du S.I. des acteurs de l’automobile en France, DOM-TOM et Afrique. Nos partenaires, constructeurs et importateurs, sont de grands acteurs de l’automobile tels que RENAULT, PEUGEOT, CITROEN, BMW et VW Group.



En janvier 2014, mes fonctions ont évolué en tant que Responsable de compte et Chargé de projets de notre client BMW France.



En février 2015, en quête d'un nouveau challenge, j'intègre les équipes de Cosmo Consult (ex. Tectura) pour apporter mon expertise lors de l'intégration de l'ERP Dynamics NAV chez nos clients.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Dynamics

Gestion de projets

Navision

Développement Dynamics NAV

Power BI

Dynamics NAV