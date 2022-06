Détenteur d'une licence en Banque-Finance ,j'ai le goût pour les chiffres et l'analyse. Rigoureux, Dynamique, Polyvalent et Curieux, je sais m'adapter à divers fonctions. Ayant l' esprit d'initiative et l'esprit d'équipe, j'ai déjà eu à travailler dans des usines de production et de fabrication et j'ai également effectué un stage en comptabilité. Je suis passionné par la musique (Fais du piano), l'informatique, les arts martiaux(Karatéka ceinture noire 1er DAN).