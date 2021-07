Olivier MICHEL

A travers mes emplois d'assistant à maitrise d'ouvrage et de coordinateur de travaux TCE j'ai eu l'occasion de travailler sur divers projets conciliant à la fois les attentes du client, le respect environnemental, le budget et les réglementations en vigueur.



Mon champs de compétences traverses les différentes phases de projet, de la faisabilité à la conception et réalisation.



Possession de connaissances en :

- Techniques de mise en œuvre

- Planification de projets Tous Corps d'Etat

- Gestion déquipe et direction de réunion



Ma diplomatie et mon esprit d'équipe m'ont été reconnus par mes divers clients, entreprises ou ingénieurs avec qui j'ai eu l'opportunité de collaborer. De nature réactif et rigoureux, la diversité de mes expériences professionnelles m'a permis d'obtenir des capacités d'adaptabilité et de flexibilité.



Pour conclure mes expériences professionnelles m'ont aussi permis d'appréhender la gestion de chantiers et de projets sous 2 angles différents. Dune part en tant que client comme assistant maître douvrage et dautre part en tant que maître d'œuvre comme coordinateur de travaux.



Mes compétences :

Autocad

Écologie