Olivier MONTALS

Ouvert aux propositions Professionnelles :

Je suis fraiseur depuis 1991, d'abord sur une fraiseuse traditionnel HURON pour usinage de pièces pour de la machine spécial ou pour des outils plus ou moins complexe et usinage de bâti mécanosoudé jusqu'en 2004. Ensuite, je suis passé sur commande numérique sur un centre VMC IMEX 4 axes et par la suite, sur un centre VICTOR 4 axes programmation HEIDENHAIN Itnc530.

•J'assure la programmation de ma machine pour une bonne fabrication.

•J'étudie les plans de fabrication afin de choisir le montage et le réglage de la machine.

•Et je réalise la production des pièces.

J'usine les matières comme "Aluminium; Inox; Inconel; Monel; Dénal; Titane et autre"

Je suis quelqu'un de consciencieux et précis, j'aime le travail bien fait.



Je suis aujourd'hui sur un poste de monteur metteur au point de machines spéciales, je réalise le contrôle des pièces dés réceptions, ensuite je réalise le montage de la machine ainsi que la mise au point des différents postes.

Je réalise la mise en place chez le client.

Je fait aussi la maintenance curative et préventive de machines spéciales.



Mes compétences :

Usinage de pièce complexe

Maîtrise du logiciel Surfcam

Programmation HEIDENHAIN Itnc530

Maîtrise de lecture de plan

Autonomie

SST