Olivier MONZINGER

Maîtrisant les domaines Achats, Ventes et Stock de l'ERP Sage-X3, j'analyse, et rédige des études d'adéquation fonctionnelles dans le cadre de nouveaux projets ou de migration vers le produit Sage-X3. J'accompagne et assiste les clients lors des déploiements des solutions dans l'entreprise concernée. J'ai également de solides connaissances en développement dans Sage-X3 : J'ai, de par ce fait, paramétré, développé puis mis en place des modules fonctionnels spécifiques complets dans l'ERP Sage-X3.



Je justifie d'une carrière ininterrompue de 15 ans quelque peu atypique car j'ai un profil pluri-fonctionnel (Développement / Consulting / Conduite de Projet / Formation / Avant-Vente).



Consciencieux, mon poste précédent de Chef de Projets m'a permis de développer mes capacités relationnelles. J'ai assuré des Audit fonctionnels et Techniques, animé et organisé des Projets de plusieurs dizaines de jours-Hommes étalés sur une période de plusieurs mois ; le tout face à des interlocuteurs exigeants, au public varié allant de Cadres de directions, Responsables de service, et utilisateurs de logiciels / opérateurs techniques.



Capable de s'intégrer dans de petites et moyennes équipes, j'ai aussi été l'interlocuteur de groupes internationaux (UPM Kymmene / FM Logistic), nécessitant l'usage de la langue anglaise et des déplacements hors de l'Hexagone (Belgique / Allemagne / République Tchèque). Ces expériences étant axées autour des domaines de la Gestion des Temps (Pléiades GTA de l'éditeur Sopra-Group) et du contrôle d'accès (VAM de Selesta Ingegneria).



Par le passé, j'ai également occupé des postes demandant de solides compétences en développement (langages orientées objets tels que SMALLTALK, administration et optimisations de bases de données ORACLE / SQL-SERVEUR et plus anciennement DBASE ou encore DATAFLEX, outils de reporting CRYSTAL-REPORTS, Business OBJECTS.



De part mes expériences variées et réussies, j'ai ainsi acquis un profil aux multiples facettes, allant du Développement au Consulting, jusqu'à la Conduite de Projets.