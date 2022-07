Olivier MORA (MORA)

Le tarot coaching d'Olivier Mora



Juriste de formation, j'ai été avocat pendant 25 ans et je me suis tourné ensuite vers le monde de l'entreprise et des ressources humaines.

Je suis également consultant en cohérence cardiaque, formé par le Docteur David OHARE.



Les relations humaines, le développement personnel et la spiritualité m'ont toujours passionné et jai beaucoup travaillé sur moi au travers de plusieurs psychothérapies et de formations en développement personnel.



Depuis quelques années, je me passionne pour le Tarot, son histoire, sa symbolique et ses applications psychologiques.



Je me partage entre Paris et Vernon, dans lEure.