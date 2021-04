Olivier MORIN

COMPETENCES SYSTEMES ET RESEAUX



System :

- Red Hat RHEL 5

- Windows 2003 Server

- VMWARE : Vsphere , VCENTER ,Vmware ESX/ESXi



TOIP/Réseau :

- DSLAM

- TOIP : DHCP, FTP …

- Call Server : ACS, SIP

- Configuration Switch

- Controleur d’accès UCOPIA



Infrastructure :

- Cabling Intelligent SYSTIMAX

- Emotivité des produits Aastra (Call server, ACP, TWP, A5000…)



COMPETENCES METIERS



Pilotage & management :



- encadrement d’une équipe de 3 personnes

- Gestion de la relation Client-Fournisseur avec des clients grands comptes

- Reporting client



Métiers :

- Etudes des besoins client

- Audit installations (téléphonie)

- support N1, N2, N3 (téléphonie)

- Habilité confidentiel défense



COMPETENCES TELEPHONIQUES





Téléphonie :

- PABX Matra :

o M6550

o Nexspan : XD, XL,XS

o Nexspan 500

o A5000 : AXD, AXL, AXS

o multisites

- PABX Siemens :

o Siemens Hipath 3000



Périphériques :

- ACP/M7480 (centre d’appel, web attendant)

- TWP

- DECT (classique et OMM)

- POPC (I2070)

- Passerelle GSM

- Messagerie vocale : UCP, Cycos …

- Centre de gestion : M7450, M7430 simple et redondé



Mes compétences :

SIP

QOS

ToiP et communication unifiée

LAN

Linux

RED HAT

AASTRA

VMWARE

Consultant