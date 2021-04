J'adore mon métier. Les échanges sont très enrichissants.

Mes connaissances techniques me permettent d'avoir une ouverture interressante sur l'aspect pratique.

J'ai de bonnes connaissances du secteur du traitement des eaux et suis sensible à la cause environnementale.



Mes compétences :

Outils CRM

Management commercial

Traitement des eaux

Outils bureautique

Vente