Olivier OLIVIER CLOU (CLOU)

20 ans d'expériences dans un métier passionnant et complexe:

Construction, extension, réhabilitation de maisons individuelles, construction de logements étudiants, sociaux, privés, de bureaux, extension d’école, restructuration clinique vétérinaire, banques… autant de projets menés qui permettent d'avoir un recul important sur la manière de construire aujourd'hui.



Les normes, les labels, les DTU, les réglementations thermiques ou en faveur des personnes en situation de handicap, les démarches environnementales, les exigences de maîtres d'ouvrage public, les dispositifs fiscaux,… sont de nombreux facteurs qui évoluent et poussent à remettre régulièrement en question la posture de l’architecte.



Dans le processus de conception, « Nous façonnons nos habitations, ensuite nos habitations nous façonnent » (Churchill). L’œil doit être aiguisé dans ce métier, il faut être attentif aux moindres dires du maître d’ouvrage, observer les utilisateurs, assimiler les contraintes du site, avoir un regard sur les probabilités d'évolution de l'environnement, concevoir ce qu'on appelle "bioclimatique" aujourd'hui mais que les anciens connaissaient bien sans le nommer, bref faire appel au bon sens et aux bons sens.

L’espace conçu aura des incidences sur des sensations de confort, sur des déplacements, sur une maintenance, sur des comportements et des éventuelles tensions, et enfin sur la santé.



Avec les mesures environnementales, une équipe pluridisciplinaire est la règle pour concevoir avec les critères qualitatifs exigés. Des contraintes qui pèsent lourd dans la conception, qui alourdissent sensiblement les budgets mais qui recadrent aussi certains projets. Cet engouement participe grandement à une recherche de qualité pour tous.

L’architecte a pleinement pesé le sens du mot responsable, le cursus initial structure à une pensée ouverte aux problématiques que l'on peut rencontrer dans toutes démarches de projets.

Dans une société qui se complexifie tant administrativement que financièrement, on se dit parfois qu'il est héroïque aujourd'hui d'arriver à financer ou faire financer des projets. Mais l'investissement est intéressant car les coûts des énergies évoluent, et les logements obtenus permettront de ne pas subir un appauvrissement si les revenus se tassent.



Il est illusoire de penser que réduire les missions de maîtrise d'œuvre est une économie. Ceci a souvent in fine des répercutions en temps, en argent, en valeur patrimoniale du bien. La prestation d'architecte n'est donc pas à considérer comme un luxe mais comme une prestation de raison.

Ceux qui ont assurés eux mêmes la réalisation de leur maison en ont bien conscience, leur corps s'en souvient et leur famille aussi... En coût global pour une construction allant de la conception à la fin de vie du bâtiment, les honoraires représenteront environ 2% mais on ne retiendra souvent que les 10% à 15% payés. Ne pas oublier au passage que la profession est cadrée par un code de déontologie, et que c'est une profession réglementée.



Généralement, les missions de l'architecte sont assez étendues:

choix du terrain, conception, direction travaux, médiation, expertise amiable, relevé de bâtiment, synthèse pour assurer la cohérence du projet, programmation, conception de mobilier, décoration intérieure...

En pratique, l'agence réalise toutes ces missions, avec une prépondérance pour les missions complètes de construction ou de réhabilitation de villas. Et depuis quelques temps la demande s'intensifie sur la demande d'études géobiologiques réalisées selon un protocole reconnu, avant construction ou pour des maisons existantes.



Sensibilité, exigence, éthique, respect des valeurs et d'autrui forment le socle de l'agence sur lequel s'élève une recherche de qualité constante et d'équilibre.

Le travail de conception des projets s'articule autour d'une quête d'harmonie dans les proportions, du confort essentiel, du raffinement matière au rêve.



Mes compétences :

Expertise

Médiation

Conseil

Conception 3D

Persévérance et intégrité

Rigueur et maîtrise du savoir faire

Suivi de chantiers

Architecture d'intérieur

Architecture

Réhabilitation

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Direction de projet

Extensions

Constructions