Olivier OLIVIER DOSTATNI (DOSTATNI)

Infirmier de formation, j'ai exercé pendant de nombreuses années au sein de services hyperspécialisés. Ma pratique était essentiellement orientée vers une prise en charge de la pathologie. L'attention particulière que je porte à l'écoute et au bien-être de mes patients m'a conduit naturellement à me diriger vers la pratique passionnante de l'Hypnose Ericksonnienne, complément indissociable d'un accompagnement de qualité.



Maître Praticien certifié en Hypnose Ericksonnienne et Praticien en Coaching Programmation Neuro Linguistique, mon expertise professionnelle m'a permis de me spécialiser en hypno-analgésie, en induction rapide et en hypnose profonde, ainsi que dans l'accompagnement des traumatismes psychologiques, les troubles du sommeil, la gestion des addictions (alcool, tabac, cannabis, écrans, sexe), des troubles du comportement alimentaire (perte de poids, pose d'anneau gastrique hypnotique).