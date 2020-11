Olivier OLIVIER SCIAUX (SCIAUX)

Programmeur de machines à commande numérique depuis 30 ans.J'ai commencé ma carrière en programmation ISO (fanuc)"au pied de la machine",spécialiste en fraisage,principalement pour l'aéronautique et le spatial. Je suis aujourd'hui dans le domaine de l'énergie (turbine),j’étudie et réalise des parcours d'outil pour des pièces de grandes dimensions (jusqu'à 30 tomes) et à très forte valeur ajouté, au moyen de logiciels tel que GO2cam,Goélan,Topsolide,Catia...



Mes compétences :

programmation : FAO sur Topsolid, Catia V5-V6, GO

Contrôle des parcours d'outil avec NC Simul 2000,

Concevoir des montages d’usinage et les dossiers d

Encadrer, former et d’assurer un soutien technique

Choisir et gérer l’outil coupant (affûtage, comman