Olivier PENGLAOU

Je suis ingénieur en électronique avec 15 ans d'expérience dans l'industrie automobile et plus de 2 ans dans le domaine de la domotique.



J'ai participé à l'ensemble des activités couvrant le cycle de vie de calculateurs automobiles et de systèmes électroniques : Etudes avancées, Réponse aux appels d'offres, Prototypage, Conception/Développement, Mise en production avec fort volume et Suivi de la production série.



Mes compétences :

Innovation

Hardware

Etudes avancées

Développement

CEM

Conception

Management

Electronique

Thermique

Adaptabilité