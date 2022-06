Olivier PERRIN

Le Groupe Nova est une société d'ingénierie informatique qui propose les Expertises suivantes :



- NovaForPeople : Accompagner nos clients vers pour la conception et la mise oeuvre de solutions collaboratives qui permettent de placer les collaborateurs de l'entreprise au centre des échanges en les rendant Acteurs.

- NovaForDevice : Accompagner nos client sur la mise oeuvre de solutions de MDM (Moblie Device Management) et la conception et le développement d'application mobile.

- NovaForData : Accompagner nos clients sur 2 axes que sont le Big Data accélérateur de requêtes SQL qui vous permettra d'interroger en temps réel des bases de production et/ou des bases avec de très gros volumes et le Business Analytics qui est l’exploitation des données métiers.



Au sein de la société Novaliance j'ai en charge la gestion des ressources et de la production des projets.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet