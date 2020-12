Olivier PINCHARD

Crée en 1998, ORA DEFISCALISATION est spécialisé dans le Conseil en Gestion de Patrimoine Privé. Nos Cabinets interviennent partout en France, auprès des particuliers et des chefs d'entreprises, pour les aider à payer moins d'impôts et faire fructifier au mieux leur capacité d'épargne.



Notre cheval de bataille depuis plus de 20 ans est l'optimisation de votre patrimoine. Notre expérience et notre indépendance, nous permettent d'intervenir dans de multiples domaines :



Lois de Défiscalisations :



- Loi sur les Monuments Historiques

(www.ora-defiscalisation.com/loi-monuments-historiques)

Loi Pinel

- Loi Pinel (www.ora-defiscalisation.com/loi-pinel)

- Loi Malraux (www.ora-defiscalisation.com/loi-malraux)

- Loi Censi-Bouvard (www.ora-defiscalisation.com/loi-censi-bouvard)

- Loi Outremer (www.ora-defiscalisation.com/loi-outre-mer-pinel)

- Loi LMNP (www.ora-defiscalisation.com/loi-lmnp)

- Loi LMP (www.ora-defiscalisation.com/loi-lmp)





Courtage bancaire

Investissements immobiliers

Assurances vies...



Grâce à une charte rigoureuse, ORA DEFISCALISATION à mis en place des partenariats avec plusieurs Banques Françaises, Compagnies d'Assurances, Promoteurs et Cabinets de Gestion de Patrimoine de renoms sur tout le territoire National et l'Outre-Mer.



Avec plus de 1000 clients, des centaines d'investissements immobiliers, ORA DEFISCALISATION offre aujourd'hui à sa clientèle, en toute indépendance, le plus large éventail de solutions patrimoniales.



Crée en 2008, notre site internet www.ora-defiscalisation.com est rapidement devenue une référence en matière d'informations fiscales.



Désormais nos clients accèdent en un clic aux Lois Fiscales, Placements, Prêts immobiliers, et continuent de bénéficier des meilleurs taux, programmes, résidences et garanties.



L'indépendance et l'objectivité demeurent nos principales valeurs ajoutées.



www.ora-defiscalisation.com



Mes compétences :

Assurances

Courtage

Défiscalisation

Investissements immobiliers