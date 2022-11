Pratiquer l'architecture signifie pour moi de prendre soin de l'espace où va naitre et grandir l'être humain. Tout mon travail et ma conscience sont concentrés vers cet objectif de créer des lieux, d'abords fonctionnels, mais où l'on ressent un véritable bien-être sans pour autant pouvoir l'expliquer. Je pense que la véritable qualité de l'architecte est de mettre ses facultés de représentations dans l'espace au profit de ses congénères, mais d'effacer sa trace pour faire en sorte que la réalisation ainsi créée, corresponde à 100% à la personne qui l'a commandée. Vous l'aurez compris, mon travail est résolument tourné vers l'être humain et le respect de son environnement dans la droite ligne de l'architecture soutenable. Pour voir quelques-uns de mes projets contactez-moi AU 0641923430 ou visionnez ma chaîne https://www.youtube.com/ @terreaterre7011

D'ici là, portez vous bien

Olivier Pommart