Olivier PONS

Successivement développeur, puis project manager, expert Web à Business & Développement, je suis actuellement directeur et chef de projets avec ma société HQF Development. http://hqf.fr



Produits et formations proposés :

- Développement avec outils : Wordpress, Joomla, phpBB, Drupal et Prestashop

- Spécialistes jQuery / jQuery Mobile et ExtJS / Sencha Touch

- Solutions customisées de sites Web - Symfony, ou pur Php, MySQL, Serveur Apache



J'aime superviser, apprendre et avancer vite. En 4 ans, j'ai géré 6 projets, qui impliquaient la gestion clientèle et supervision de 12 personnes sur des projets différents.



Site Web personnel technique fréquenté par plus de 30000 visiteurs uniques par mois - presque un demi millions de personnes par an : http://olivierpons.fr



Enseignement - intervenants extérieur - à l'IUT (Institut Universitaire d'Aix en Provence), école d'ingénieurs IngeSup (y-nov) et l'école d'ingénieur des Mines de Gardanne, nous formons à Internet : création de sites, HTML CSS..., et développement JavaScript..., jQuery, jQuery Mobile, jusqu'aux serveurs Linux (Apache, Règle de réécritures, etc).



Je connais parfaitement le paiement en ligne sur Internet.



L'informatique est un domaine immense ou l'on apprend tous les jours, et c'est principalement pour cela que j'aime ce métier : tout est en constante évolution. Il faut toujours savoir se remettre en question et se remettre à l'ouvrage pour ne pas être dépassé par les nouvelles technologies.



J'essaie de faire en sorte que l'avenir soit aussi radieux que le présent l'est !



Mes compétences :

Drupal

Delphi

MySQL

Linux

C Programming Language

Visual Basic

JavaScript

C++

Apache WEB Server

Adobe

puis maintenance

JQuery

UNIX

Python Programming

PostgreSQL

Personal Home Page

Pascal

Oracle PL/SQL

ODBC

Microsoft Windows

Microsoft Excel

InterBase

Firebird

Domain Name Server Protocol

Cascading Style Sheets

CINEMA 4D

Blender

Adobe Photoshop

AJAX

Shell

C

Python

PHP

LAMP

AWK

HTML

SEO

Web

WAMP

CSS