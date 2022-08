Olivier REFOUVELET

Technicien en recherche et développement au sein du centre de recherche du groupe Lafarge Holcim, leader dans le domaine des matériaux de construction, je participe aux projets de recherche en apportant mes compétences en génie des procédés et de mise en œuvre des matériaux. Par les différents sujets sur lesquels j'ai pu contribuer, J'ai acquis une expertise dans la production et la mise en oeuvre des mousses minérales.



Technician at R&D laboratory of Lafarge Holcim Group, the world leader in building materials , I participate in research projects bringing my skills in process engineering and implmentation of building materials . By the various subjects on which I contribute, I have gained expertise in the production and implementation of mineral foams.