Olivier REYT

Après avoir obtenu un DUT en génie informatique à Caen, je suis parti au Pays de Galles pour passer 1 an à l'université, puis 1 autre année à travailler en freelance en tant que développeur web.



Entre 2003 et 2007, j'ai été suis responsable de la création d'un logiciel de E-procurement appelé Vega, qui gére, entre autre, la logistique, les relations clients, la personnalisation et l'achat en ligne.



j'ai été également directeur R&D de la société, responsable des stagiaires et d'une équipe de développeur, chef de projet et analyste programmeur.



Depuis 2007 je travaille pour CCMBenchmark group en tant que lead développeur.



Mes compétences :

PHP