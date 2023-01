Olivier ROCH

Diplômé de l’école nationale des Arts Décoratifs (bac +4), j’ai créé et réalisé de nombreux supports de communication : mises en page de magazines, lettre d’info, mailing, catalogue, ainsi qu’affiches, flyers, imprimés administratif, web, panneaux d’expositions, signalétique, plaquettes...



Faisant preuve d’autonomie (maîtrise des logiciels de création, Indesign, Illustrator, Photoshop... et de la chaîne de fabrication), la diversité de mes expériences me permettrai de donner une réponse efficace et enrichissante aux différentes typologies de communications



Infographiste polyvalent je peux gérer le suivi des dossiers des premières propositions de créations jusqu’à l’envoi en fabrication en passant par le rédactionnel, l’illustration les prises de vue et les retouches. Appréciant le travail d’équipe, flexible et habitué à travailler dans l'urgence .



vous trouverez un aperçu de mon travail sur mon site : http://olivierroch0.wixsite.com/graphisme