Olivier ROCHEAU (OLIVIER ROCHEAU)

Olivier Rocheau est né en 1975 à la Rochelle. Plasticien, son travail est déjà reconnu et a été gratifié par de nombreuses expositions (en France et en Allemagne), prix et commandes.

Ses oeuvres, immédiatement reconnaissables, hors normes, colorées, généreuses offrent différents niveaux de lecture et dégagent toujours un sentiment très fort. Elles interrogent matières et couleurs entre abstraction et esthétisme. Un « monde » cohérent, toujours renouvelé qui prend tournure dans la gravure et l'installation.