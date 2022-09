Olivier SATGE

Responsable d'activité - PSA PEugeot Citroën SLOVAQUIE



Management d’une équipe de 5 ingénieurs

Responsable de l’activité automatisme du site de Trnava pour le lancement d’un nouveau véhicule.



-------------------------- 2004 - 06 ----------------------------

Pilote d’affaire en automatisme – PSA Peugeot Citroën, département automatisme.



Projets :

2006 Projet véhicule : 207coupé cabriolet – MADRID

2005 Projet véhicule : 207 – MADRID

Projet usine : Rénovation Atelier Montage POISSY



Missions :

- Evolution des process des installations existantes

- Etude, implantation, mise en marche et fiabilisation de nouvelles installations niveau automatisme.



Actions :

Rédaction des cahiers des charges d’automatismes

Appel d’offres

Rédaction des Analyses technico-économiques.

Validation des documentations contractuelles (analyse fonctionnelle et organique, schémas électriques, pneumatique et d’équipement, manuel opérateur, …)

Validation programmation et process des installations.

Pilotage des fournisseurs sélectionnés.

Suivi des chantiers sur site.

(Fournisseurs : GOIMENDI, CAMESA, ATEC, INEO, PCI, SPIE,)



--------------------------- 2003 --------------------------------

Stage fin d’étude (5 mois) - E.A.D.S, département System & Defense Electronics.



Mission :

Etude des dégradations visuelles d’une image lors de sa compression et de sa transmission.



Actions :

Elaboration d’une nouvelle méthode reliant le taux de compression d’une image à la capacité pour l’oeil humain d’appréhender la présence ou la nature d’un objet.

Essais et première approche pratique des outils mathématique développés.



--------------------------- 2002 --------------------------------

Stage ingénieur assistant (2mois) - Bouygues Telecom, équipe technique d’évaluation de terrain.



Mission :

Audit des demandes d’évolution du réseau au niveau du maillage final.



Actions :

Etude théorique du terrain : Analyses économiques, élaboration des plans d’action.

Validation sur site: Analyses sécurité (biens et personnes), calculs de faisabilité, priorisations.



--------------------------- 2001 --------------------------------

Stage technicien (1 mois) - Knauf Pack POLOGNE, usine de fabrication d’emballage polystyrène.



Mission :

Chef d’équipe exploitation de nuit (responsable de 10 hommes et 8 machines).

Responsable de la maintenance (montage et entretien de presses programmables).



Actions :

Amélioration de la disponibilité des machines.

Validation des essais de recette de nouvelles presses.



--------------------------- 2000 --------------------------------

Stage technicien (1 mois) - Nuclear Flask Hire Limited, ANGLETERRE, Service maintenance des emballages radioactifs.



Mission :

Etude du taux de fuite de radioactivité émanant des différents emballages de transports.



Actions :

Développement d’une méthode informatisée de calcul de fuites radioactives entrant dans le process qualité d’amélioration de la sécurité nucléaire.



--------------------------- 1999 --------------------------------

Stage technicien (1 mois) - Pacific Nuclear Transport Limited, ANGLETERRE, Embarquement sur cargo transporteur.



Mission :

Traduction de documentation technique.

Aide à la maintenance sur transporteur de déchets radioactifs.



Actions :

Montage d’une bibliothèque technique en langue anglaise à partir d’une documentation française.



Mes compétences :

Automatisme

Chargé d'affaire

Chef de projet

Process

Production

Taekwondo

Voile