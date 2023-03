Olivier SCHWARTZ

Le tableau de nos réalisations :

http://restoredesign.fr/



La culture du design est entrée dans notre mode de consommation, et pour ce faire, il est nécessaire d'avoir un concept "remarquable" qui nourrit l'identité visuelle des écrins que sont les points de vente. Initier la culture de marque.



Cohérence de volonté, d'investissement, d'actes, la clientèle est aujourd'hui sensibilisée aux codes et langages marketing.

Rigueur, justesse, sont nécessaires pour y répondre, s'implanter et se déployer.



Nous élaborons les nouveaux concepts et en sommes les garants.

Créons un outil référent continuellement mis-à-jour pour chaque intervenant, à des degrés divers, sur l'ensemble des aspects.

Utilisons l'outil universel qui permet la communication en temps réel afin que chacun puisse s'y référer, d'où qu'il se trouve, au moment qu'il le souhaite.



La charte devient le passeport du déploiement permettant aux hommes de terrain de respecter et d'appliquer la volonté originelle de la marque.

Elle est en open-source et chacun vient alimenter la base afin de la compléter, l'enrichir.



Nous souhaiterions faire valoir notre process auprès de marques ayant le besoin de "formaliser" leur Image à l'export.

Le visuel est universel, là où la culture, les normes, les modes de fabrication, restent traditionnels.

Piloter à distance ce que sera afin d'éviter toute incompréhension.



Mes compétences :

Franchise

3D

Graphisme

Retail

Merchandising

Conseil