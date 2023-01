Olivier SÉDILLEAU

7 ans d'expérience en tant que Manager Logistique dans une Société Américaine de Commerce de Gros en Équipements Informatiques Électroniques.

Anglais Espagnol courants.

Maîtrise ERP SAGE 200, Excel (Formules), Word, PowerPoint, Outlook. Très bonnes connaissances du fonctionnement des services Comptabilité, Commercial, Administration des Ventes, Informatiques et Techniques, pièces détachées, SAV, garanties clients.

Dynamique, autonome, adaptable, rigoureux, organisé, déterminé, persévérant, résilient, esprit d'équipe, bon relationnel, fédérateur.



Mes compétences :

Management

Aptitudes relationnelles

Analyse des besoins

Organisation du travail

Gestion d'équipe

Assistance client

Logistique

Sage

Sales Force

Microsoft Office

Suivi clientèle

Suivi des fournisseurs

Service client

Management opérationnel

Gestion du stress

Gestion des stocks et approvisionnement

Analyser les besoins et définir les objectifs