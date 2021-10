TED Architecte est un atelier d'architecture pour particuliers et professionnels situé dans la région Bordelaise et du Bassin d'Arcachon. Projets Neuf, Rénovation, projets bio-sourcés et respectueux de leurs environnements. Petits ou grands projets réactivité assurée. Contactez nous au 07.82.16.99.68. ou par mail : secretariat@tedarchitecte.fr.