Olivier TERRYN (OLIVIER TERRYN)

2019-2019 Installation, nettoyage et entretien de piscines Pool&Spa

Design (Mousc.)

2018-2018 Nettoyage et entretien de piscines Select Interim/WOOXI

(Mouscron)

2012-2015 Eleveur et vendeur insectes comestibles - AZIMUT SCRL

(Charleroi)

2011-2011 Transport de personnes handicapées - CCIPH (Mouscron)

2007-2010 Organisateur d'événements Indépendant

2007-2010 Chauffeur-livreur-magasinier - Papier Hova (Mouscron)

2005-2005 Chauffeur C +ADR Dascher (Mouscron)

2004-2004 Aide-conducteur rotative Vprint (Mouscron)

2000-2003 Magasinier automobile - DVR Fiat (Mouscron)

1999-2000 Entretien de jardins et piscines - ALE (Mouscron)

1996-1998 Découpeur ultrasonic Signatiss (Dottignies)

1994-1995 Gérant en Horeca - Indépendant (Dottignies)



Connaissances des règles dhygiène et de propreté

Connaissances des procédures de nettoyage et de

désinfection

Manipulation des produits de nettoyage et dentretien

Polyvalence

Capacité dadaptation

Bonne présentation et contact aisé avec la clientèle



Plongée (certifications Divemaster,EFR,Deep et Nitrox PADI), natation,

automobile, musique



2005-2005 Formation poids-lourds (permis C, ADR, CAP CE)

1992-1995 Graduat en assurances (équivalent certificat Foclam)

1988-1992 CESS (Collège Notre-Dame Tournai/Sciences-langues)

1986-1988 CESI (ICEST Dottignies/Général-électricité)