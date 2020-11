Olivier TETARD

Fort d'une expérience en grande distribution de plus de vingt années dans le secteur Bazar en tant que fournisseur puis manager de centre de profit en magasin, j'ai créé mon entreprise de e-commerce depuis 2010, matérialisée par une boutique d'accessoires de décoration pour la maison qui a été cédée.



Une nouvelle aventure humaine et commerciale a commencée, avec le création d'un magasin dépôt de bricolage et matériaux sur la zone du Puy en Velay.



Actuellement désireux de matérialiser un nouveau projet professionnel dans la région Auvergne Rhône Alpes.



Mes compétences :

gestion centre de profit

achats

eCommerce

Microsoft Windows

Microsoft Office

Merchandising

Adobe Photoshop

Management Suivi de la performance

Negotiating with Suppliers