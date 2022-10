Olivier TIBAGO

Manager des ressources humaines depuis plus de 5 ans au service des organisations et des entreprises de toutes tailles.



Je mimplique dans la mise en place des procédures efficaces et efficientes, privilégiant les relations avec les salariés, l'équité dans leur traitement et leur évolution et je suis focaliser dans l'atteinte des objectifs, la satisfaction des attentes et la croissance de l'entreprise.



Pour atteindre ces objectifs, la maitrise des différents aspects de Gestion des Ressources Humaines est nécessaire notamment la Gestion de la Paie, lAdministration des Ressources Humaines et le Développement RH. Des compétences que je mets à votre disposition tant pour participer à la croissance de lentreprise que pour favoriser mon développement personnel.