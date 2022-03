Olivier VAISMAN

Conduite du changement et accompagnement des utilisateurs

- Pilotage d'une Digital, Data & Agile Academy (formation & certification)

- Projet Amont : définition d organisations projets, création de plans de communication et conception d outils de modélisation (organisation cible, processus...).

- Projet Aval : conception et gestion de dispositifs d assistance au démarrage, dispositifs de formation (ingénierie pédagogique) et animation de formations (plus de 600 jours en face à face pédagogique).



Assistance à maîtrise d ouvrage

- Analyse des besoins et des problématiques Métiers.

- Formalisation d expressions de besoins, d études d impacts et de cahiers des charges fonctionnels

- Préparation, exécution et suivi des recettes fonctionnelles.



Informatique décisionnelle

- Élaboration d indicateurs et tableaux de bord à partir d analyses fonctionnelles ou d animations dateliers de conception

- Conception des représentations graphiques en mettant en pratique les principes de la « Data Visualization ».

- Réalisation des indicateurs pour leur restitution et diffusion.

- Gestion de référentiels : qualité et cohérence des données Métiers.



Système d Information

- Business Intelligence : restitution à laide des solutions SAP BusinessObjects Infoview et Microsoft Excel.

- Travail collaboratif : gestion de sites Microsoft SharePoint et contributions dans des intranets d entreprises (CMS).

- Recettes fonctionnelles : création et suivi des incidents avec Quality Center.

- Bureautique et pilotage de projet : maîtrise des solutions Microsoft Office, Adobe Acrobat, Microsoft Project.

- Développement informatique : maîtrise du VBA ; bonnes connaissances HTML, javascript, SQL.





Postes occupés

- Consultant fonctionnel,

- Consultant AMOA,

- Chef de projet MOA de transition.





Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Accompagnement du changement

PMBOK

Change management / conduite du changement

Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique

CMMI

ITIL Foundation V3

Conduite de projet