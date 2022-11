Olivier VANESSE

• Suivi des travaux de l’implantation à la remise des clés

• Interlocuteur central pour tous les acteurs du projet

• Préparation et organisation des chantiers

• Evaluation des effectifs nécessaires à la réalisation de l’ouvrage : Recrutement en conséquence

• Choix des matériaux, commandes et instructions aux sous-traitants

• Suivi et contrôle de l’avancement des travaux :

- Rédaction de rapports de chantier

- Respect des délais et du budget

- Sécurité du personnel



Mes compétences :

Investissement