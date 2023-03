Olivier VARMA

Presque trois décennies d'accompagnement créatif, de sites internet et projets interactifs, de magazines, de création didentités visuelles, de concepts et élaborations, de pilotage de projets jusquà livraison pour une multitude dagences, associations, entreprises. Un parcours riche et atypique mêlé de multiples rencontres et de projets audacieux, une solide connaissance du design et une expertise affutée du monde digital



Je conçois et dirige mes projets avec et passion, souplesse et rigueur, dans une recherche perpétuelle de qualité et de créativité. Une expérience plurielle, subtile, sur-mesure, et une étroite collaboration avec mes clients (et agences) me permettent délaborer et de mettre en place des solutions de communication pertinentes et adaptées à leur besoins, avec pour principale préoccupation la créativité et la satisfaction client.



8 ans en agences Print et digitales (Directeur artistique / Paris)

22 ans freelance (Directeur artistique 360°, pilotages projets)

3 ans fondateur, associé et co-gérant d'une agence de communication



Website : http//:www.ovarma.com



DOMAINES D'ACTIVITÉ :

DIGITAL : Direction artistique, conception, ergonomie, web design, UI/UX (interfaces), pilotage de projets de la conception à la mise en ligne



COMMUNICATION PAPIER : Direction artistique, (identités visuelles, plaquettes, affiches, programmes culturels, presse magazine, presse dentreprise et communication interne)



COLLABORATIONS AGENCES :

Grolier Interactive / Grey Interactive Europe / Fullsix / DDB Nouveau Monde / Icom / La Solution / Soleïado / Agoranet / MRM Worldwide / CBA Online / Publicis direct/ Wunderman / FKGB / Wake Upp / BDDP / Carré Noir / CLM BDDO / Caractères associés / Mondorondo / Tokonoma / DPS Resolution / Scoop communication / Le Lokal Production / Anae Interactive / Groupe Inédy / Alias Multimedia