Olivier VERRIER

Technico commercial en fournitures pour l’elevage MS Schippers sur le secteur Hauts de France.



Agriculteur en polyculture - élevage

(Cereales legumes pommes de terre / poulets de chair)



Fils d'agriculteur-éleveur, passionné par l'agriculture depuis mon plus jeune âge, j'ai réalisé mes études d'ingénieur dans ce secteur. Mes différentes expériences dans le domaine agricole m'ont permis d'observer et de comprendre le fonctionnement en amont et en aval de l'exploitation.



J'apprécie le contact humain, je suis dynamique, rigoureux, et toujours en quête de nouveautés.



Mes compétences :

PERMIS B

PCS1 : Formation aux premiers secours

CACES 8

Gestion de projet

Communication

Adaptibilité

Gestion

Ingénieur

Conseil

Agriculture

Management