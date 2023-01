Olivier VERRON

Gérant d'un cabinet en gestion de patrimoine agissant en totale indépendance implanté à Nantes et proposant ses solutions de défiscalisation et de placements financiers à ses clients particuliers et professionnels par l'intermédiaire de ses partenaires immobiliers et financiers.



Membre de l'association professionnelle des conseillers financiers ANACOFI , inscrit à L'orias et disposant de la carte T de transactions immobilières, le cabinet est soumis à respecter une déontologie dans l'approche et le suivi de ses clients.



Le cabinet attache beaucoup d'importance dans la pérennité et le suivi régulier de ses clients.



Mes compétences :

Gestion financière

Autonomie

Conseil

Management

Ecoute