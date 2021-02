Diplômé d'un master en Génie Logiciel et Intelligence Artificielle à l'université des Sciences et Technologies de Lille, je fonde en 1993 la société Archimed avec deux associés.



Devenue un groupe spécialisé dans la gestion et la diffusion des documents et des connaissances, Archimed compte 120 collaborateurs en France (Lille, Paris, Grenoble) et en Tunisie.



Spécialités :Systèmes d'information documentaire