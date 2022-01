Olufemi TOUSSAINT

EXPERIENCE PROFESSIONELLE :



- De 2017 à 2018 j'ai été assistant coach dans un club de basket pour jeune de U7 à U12. Cela m'a permis d'acquérir organisation et autorité.



- En 2018 j'ai pu réaliser un stage d'observation dans un cabinet d'architecture (Amelie Architecture) où j'ai pu appréhender le travail en équipe et la gestion de planning ainsi que la notion de maquette pour exposer un projet.



- De 2019 à 2021 j'ai pu travailler en tant qu'intérimaire en mise en rayon dans un supe U. Détermination, discipline, travail était les lignes directrices de ce job.





FORMATION :



- Obtention du Baccalauréat Scientifique générale Option Art en 2019 au Lycée St-Exupéry à Lyon 4 ème.



- Je suis actuellement étudiant en DUT science et génie des matériaux en double cursus avec une école d'art appliquées (ENAAI) au Bourget du Lac.