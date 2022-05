Mes compétences :

C++

C

JavaScript

Java

C#

Microsoft .NET

Java EE

AngularJS

PHP

Node.js

Symfony

HTML 5

CSS 3

Personal Home Page

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Java Enterprise Edition

Cascading Style Sheets

jQuery

eCommerce

Oracle PL/SQL

NetBeans

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Microsoft .NET Technology

MS ProjectWord

Jboss

HTML5

HTML

ECLiPSe

CodeNameOne

C Programming Language

Android

AJAX