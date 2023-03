Omar BOUTAHAR

Juriste Expert Marques (Cabinet de conseil en Propriété Industrielle) où j’ai comme responsabilité la veille stratégique et concurrentielle des Marques des entreprises au niveau Nationales et Internationales. (Recherche d’Antériorité, Surveillance des Marques, Mise en demeure, Opposition, Contre Réplique, Dépôt et Renouvellement). Expérience acquise lors de mon passage au sein des différents cabinets Français et Marocains.



Spécialisations : Formalités de dépôt, renouvellement, inscription auprès de tous les offices.

Suivi des procédures des marques au Maroc et à l'étranger : dépôt, renouvellement, inscription, opposition.

Préparation et rédaction des recherches d'antériorités.

Gestion des dossiers précontentieux (rédaction de lettres de mise en demeure).

Veille juridique et marketing, élaboration de la politique de protection et de défense des droits de PI.

Gestion, analyse et valorisation de portefeuilles de marques.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access