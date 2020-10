Ingénieur d’Etat en Equipement Technique et viabilisation du bâtiment (VRD , Electricité ,Climatisation, Chauffage ,Ventilation ,Plomberie sanitaires ,les réseaux GAZ ,Eclairage extérieure , et réseau Anti-incendie ) .

Plus de 10 Ans d’expériences





Tel :0554796876

O.djeddou@gmail.com



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Project

Microsoft Word