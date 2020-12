Omar DJILALI

Djilali Benamar

Agent Polyvalent















N°26 Cité 432 Logts Arcoprim 05 54 56 18 22 omargigas@hotmail.fr

Akid Lotfi,Ilot E3/Bloc C5, 31 000 Oran





A Propos de Moi

jeune homme Célibataire de 33 ans

Universitaire sans Diplome;

01 Année en Littérature Arabe 2006-2007

02 Ans en Littérature Francaise 2007-2009

01 Année en Gestion des Ressources Humaines 2011-2012

01 Année en Droit des Affaires UFC 2012-2013



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLES :

Agent Administatif Bureau prestation Service Visa, 2018-2019

-Prise des Rendez-vous tout type de visa.

-Documentation ,( Constitution des Dossiers,Resnseignements, Assurance de Voyage,Réservation d'Hotel).



Commerçant ,Gérant et Résponsable de Pizzeria,Caféteria et Salon de Thée, 2016-2018.

-Gestion du personnel(réglement interne, paiement).

-Gestion des Stocks.

-Elaboration du service ,Clientéle,menus.

-Restrictions Budgétaires.



-Chargé Clientèle à Sarl TLScontacte,Centre de Demande de Visa France ,2014-2015.

-Gérance et Traitement des dossiers et réponses à tout type de renseignements aux demandeurs de visa .

-Documentation,Controle,Saisie,Encaissements,Biométrie,Controle et validation des Demandes.

-Rédaction et transfert des rapports journaliers.

-assisté et participé au débriefing pour l'amélioration et l'évolution du service au Centre.



-Technicien en Courant Faible à la Société Eurl Giga's , 2013-2014.

-Lectures des plans batiments et connaissances générales sur l'électricité et réseaux filaires.

-Cablage ,Passage ,Instalation et Raccordements des lignes Télephoniques,Informatique,Incendies,Alarmes et Caméras de surveillance.

-Réalisation et Suivi des travaux ,modification,maintenances et dépannage électrique des divers instalations.



-Agent Administratif Service Moyen Généreux à l'ERENAV ,entreprise de réparation naval,Unité d'Oran, 2012-2013.

-Gestion,Validation, Régelements des demandes de paiements et bons de commandes.

-Relation et négociation avec les fournisseurs.

-Assurance,suivi, maintenance et entretien du matériels de l'entreprise.

-Gestion et suivi opérationnel et logistique du parc automobile (entretien,réparation,carburants,péage,saisie,exécution mission des agents).

-Régelements des instances des annexes et création des solutions rapide pour tout type de problémes pour le bon fonctionnement de l'entreprise .



-Chauffeur de personnel à l'entreprise Saipem-Sonatrach GNL3. 2009 -2010.

-transport du personnel (Départ et Arrivé).

-Réception et escort et sécurité des Cadres du Personnel étrangére.

-Réglements des Achats et Paiement des factures.

-Ambulancier avec deux diplomes en secourisme.

-Rotation navette au sein de l'entreprise et au chantier maritime.



FORMATION :

-Bac 2005-2006.

-Permis catégorie 'B' 2008.

-Diplome Secourisme 1er D,Croissant Rouge Algérien d'Oran en 2010.

-Informatique Secrétariat Bureautique (Word,excel,Access,PowerPoint,internet) Ecole Emis-com 2010.

-Diplome Taxi,Carnet de place 2015-2016.

- Attestaion niveau B1A2 en anglais ,English Center 2017-2018.

-Attestaion Vendeur en Pharmacie 2018-2019.



COMPETENCES :

-Aptitude de travail d'équipe.

-Prise d'initiative et résolution des problémes .

-Analyse des données et adaptation rapide.

-Bonne organisation,planification et gestion.

-Améliration des processus d'expertise.



LANGUE :

-Arabe : très bien.

-Français : Moyen.

-Anglais : Moyen.



LOISIRS :

-Lecture

-Sport

-Voyage

-Jardinage

-Théatre