Omar ZERZA

Diplômé de l'École Supérieure de Management Industriel ayant le diplôme Bac+3 en Management des Organisations



En recherche active d'emploi



J'ai effectué des stages dans des organismes et entreprises réputés pour leur excellence.



Mes stages m’ont permis d’acquérir des expériences en:

Étude et optimisation des processus de production

Système management qualité ISO 9001

Études de marché

Vente et ordonnancement des commandes

La livraison

Administration des ventes (ADV)



Mes stages m’ont donné une polyvalence et une expérience significative.



Ma polyvalence, mon esprit d’organisation et d’analyse, ainsi que mon sens d’initiative et de créativité sont des atouts dont j’ai fait preuve durant mon parcours professionnel.



Pour mieux comprendre mon parcours ainsi que mes précédentes réalisations, je vous invite à consulter mon curriculum vitae.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft Excel

Matlab

Adobe Photoshop

Système Management Qualité ISO 9001

Algorithme et programmation

Sage ERP