Ombredane NATHALIE

Après avoir obtenu mon diplôme de notaire au CFPN de ROUEN en 1992, j'ai exercé la profession de notaire assistant pendant plus de vingt ans en province et en Ile de France.



J'ai acquis une spécialisation dans la pratique du droit de la famille (successions, divorces, donations). J'ai une bonne pratique des actes courants.



Je suis actuellement enseignante en BTS Notariat et je donne des cours particuliers de droit de la famille (successions, liquidation-partage de régimes matrimoniaux, de successions et d'indivisions), techniques notariales.

Je recherche soit un poste de notaire assistant en Ile de France ou un poste d'enseignante en BTS Notariat.









Mes compétences :

Droit de la famille

Actes courants

Enseignement du droit