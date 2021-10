L'ONG-UNIFORMA qui a pour missions:

- Soutenir les démunis à avoir une formation,



- Aider les parents défavorisés à scolariser

leurs enfants,



- Aider des coopératives et des associations à

former leurs membres,



- Aider les démunis à s'insérer facilement dans

la vie active et



- lutter contre l'analphabétisme



.................................................



OUR MISSIONS

- To support stripped to have a formation,



- To help the parents disadvantaged to provide education for their children,



- To help of the co-operatives and associations to train their members,



- To help stripped to form part easily of the working life and



- to fight against illiteracy



a lancé sa campagne de formations de la jeunesse en particulier la femme depuis 2005 en Côte d'Ivoire. Depuis cette date, l'ONG a formé déjà plus 1500 jeunes dans plusieurs domaines et a offert plus de 1000 Bons ou Bourses d'étude scolaires à plusieurs jeunes.

En partenariat avec la Mairie de TREICHVILLE, avec l'appui du premier magistrat de la commune a réussi à donner espoir à un bon nombre de jeunes. Aujourd'hui, en partenariat avec la Mairie de Marcory, l'ONG-UNIFORMA continue campagne de formation à MARCORY, précisement au Foyer Polyvalent des jeunes de la commune.



Nous avons au programme:



= Agent de Transit

 Déclarant en Douane

 Secrétariat bilingue

 Hôtesse et Accueil

 Analyste Programmeur

 Maintenance en Informatique

 Aide Soignante

 Informatique (logiciels)

 Gestionnaire en Commerce

 Agent Commercial

 Alphabétisation

 Couture

 Menuiserie

 Conduite Auto

 Mécanique Auto

 Préparateur et Gestionnaire en Pharmacie

 Délégué Médical

 Caissière Spécialisée

 Auxiliaire en Pharmacie

 Entretien des personnes de 3ème âge

 Maçonnerie

 Coiffure

 Plomberie

 Staffeur

 Peintre

 Décorateur

 Electricité

= Cours de Piano

= Hôtélerie

= etc...



comme bourses d'étude:



- BTS toutes filières

- Master

- DSTL: transit-douane

- DUT avec plusieurs Options

- DESS / DSS transit et autres



Nous accompagnons toute personne qui voudrait un financement pour un projet etc....



Contacter

DOUKOURY D. OLIVIER,

Président Fondateur de L'ONG-UNIFORMA (http://ong-uniforma.populus.org)

Tel : 225 23 000 664

Cell: 225 07 33 92 24

douk2007@gmail.com

onguniforma@gmail.com