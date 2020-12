Onitsalama FETRA LALAINA (ONI)

En résumé

J'ai eu des formations concernant la gestion de la qualité et je travaille également dans le domaine depuis 2005 à ce jour. Tout ces temps m'ont permis dapprofondir mes capacités techniques reliées à la gestion de la qualité

Jai de très bonnes connaissances des différentes normes textile (défauts, laboratoire, couleur ...), du processus de fabrication du tissu et de la maille (filature, tissage, tricotage, lavage, ennoblissement, finition ...) et de la confection (coupe, montage, remaillage, finition ...)

Jai également de lexpérience au service à la clientèle où mon rôle consistait, notamment, à répondre aux plaintes des clients